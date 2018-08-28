قرار جمهورى بالتجديد لعاطف عبد الفتاح أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 399 لسنة 2018 بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن عيداروس فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارا من 8-9-2018.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.