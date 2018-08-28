الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بالتجديد لعاطف عبد الفتاح أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:43 م مجلس الوزراء - صورة أرشيفية كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 399 لسنة 2018 بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن عيداروس فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارا من 8-9-2018. نشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تكريم بقرار جمهورى.. كيف استقبل جورج ويا أسطورة أرسنال والثعلب الأبيض فى ليبيريا قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى السيسي مجلس الوزراء أمين عام مجلس الوزراء عاطف عبد الفتاح هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا 4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير "بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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