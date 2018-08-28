قاعدة جوية محمولة.. أحدث وسائل أمريكا استعدادا لأى صراع محتمل مع روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن القوات الجوية الأمريكية تختبر قاعدة جوية جديدة محمولة "فى صندوق" فى بولندا استعدادا لأى صراع محتمل مع روسيا أو أى عدو أجنبى آخر.

ووفقا لموقع "ديفينس نيوز" الذى نشر تقريرا عن القواعد المحمولة، فأن الخطوة ستمكن القوات من الانتقال سريعا إلى المجال الجوى لدولة شريكة، وإنشاء سرب وبدء المهام القتالية.

وقال الجنرال روى أوجتستين، مدير الخدمات اللوجستينة والهندسة وحماية القوات بالقوات الجوية الأمريكية فى أوروبا فى مقابلة:"عندما ننتشر فى الصفوف الأمامية لدينا مضيفيين سخيين للغاية، لكن فى حال وجود أزمة سيكونون فى حاجة إلى قدراتهم من أجل أولوياتهم وأهداف مهامهم، وسنقاتل ونعمل معا بكل مشترك".

وأوضح أنه بدلا من إضافة مزيد من الأعباء على الشركاء المحليين بالمطالبة بأشياء مثل الطاقة والإقامة، فأن القواعد المحمولة للقوات الجوية تسمح بها بالجاهزية والاستعداد وتجعل القوات أكثر قدرة وتسفر عن مزيد من التعاون.

ورغم أن فكرة القواعد المحمولة "فى صندوق" تجعل النظام مضغوطا، إلا أنها تظل تشمل عددا كبيرا من الأجزاء المتحركة. ووفقا لما ذكر موقع ديفينس نيوز، فقد تطلب نقل ما يعادل 321 من المعدات منها 60 مركبة و161 حاوية، إلى بولندا، توفير 87 شاحنة وطائرتى نقل عسكريتين من طراز C-130J، وقطار.

وتم تحميل أولى دفعة من المركبات فى 16 يوليو الماضى، ووصلت بحلول 31 يوليو. وهذه القاعدة الخاصة التى تم إنشائها كاختبار تمثل خمس حجك النظام بأكمله.

ولفت الجنرال أوجستين إلى أن نظام القاعدة الجوية يختلف عن أنظمة القواعد المحمولة الأخرى الأكثر تقليدية فى كونه يشمل أيضا دعم طبى ومواصلات ومركبات إنشاء وأيضا أدوات تستخدم فى العمليات الميدانية الجوية. وتقوم القوات الجوية الأمريكية بوضع الأنظمة بشكل مسبق عبر أوروبا حتى يمكن نشرها سريعا عند مواجهة أى تهديد.