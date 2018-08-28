فيديو.. لأول مرة 5 سعوديات يحصلن على رخص لقيادة الطائرات

كتب محمد سعودى

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أنها منحت 5 نساء سعوديات لأول مرة رخصا لقيادة طائرات شركات الطيران، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن ذلك يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران، وهى إحدى استراتيجيات منظمة الطيران العالمية (إيكاو).

ونقلت الصحيفة السعودية عن الهيئة قولها: "كما توجد معاهد للجنسين لتعليم الطيران، وندعم ونشجع عمل المرأة في القطاع"، مشيرا إلى أنه تم توظيف عدد كبير من النساء فى الهيئة أو شركات مقدمي الخدمات بالمجالات في الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر، أن مدينة الدمام السعودية، شهدت مؤخرا افتتاح أكاديمية طيران دولية جديدة، حيث تشهد الكلية إقبالا كبيرا من الفتيات السعوديات، اللواتي يتطلعن لمستقبل مختلف ومليء بالتحديات في مجال الطيران.