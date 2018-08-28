فيديو.. ضبط 15 طنًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى

كتبت دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة برئاسة اللواء أنور سعيد، بالتنسيق مع إدارات شرطة التموين بمديريات الأمن من ضبط 71 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت ما يقرب من 15 طنًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وحصل اليوم السابع على فيديو المداهمة.

كما أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية عن ضبط 18 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز ضبط خلالها 2612500 لتر بنزين وسولار- 67 أسطوانة بوتاجاز.



وضبط 188 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، ضبط 17 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، ضبط 63 قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط 535قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.

كما تم ضبط 27 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط 23 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط 7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، ضبط 2 قضية فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية وضبط خلالها عدد ( 5160) وحدة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

كما أسفرت نتائج جهود الحملات التموينية بمختلف مديريات الأمن عن ضبط 46قضية تموينية بنطاق مديرية أمن سوهاج، منها ضبط مسئول مصنع غسالات بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر. لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص واستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط 11956 قطعة مستلزمات إنتاج.