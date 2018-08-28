فيديو.. شرطة النقل والمواصلات تعيد المظهر الجمالى بمحيط هيئة البريد بالعتبة

كتبت: دينا الحسينى

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفى الرزاز، بشن حملة مكبرة بميدان العتبة، استهدفت محيط الهيئة القومية للبريد، لإزالة المخالفات، وتحسين المظهر الجمالي للميدان.

شارك فى الحملة ضباط الإدارة العامة لشرطة البريد، وتم التقابل مع الباعة الجائلين لإفهامهم بضرورة إخلاء المكان دون ًاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أو مصادرة البضائع الخاصة بهم ، وذلك لتحسين المظهر الجمالى لموقع المكان، وقد لاقت تلك المبادرة إستجابة من الباعة الذين تجاوبوا مع الأجهزة الامنية وقاموا بإخلاء محيط مبني الهيئة القومي للبريد.

وتستمر الحملة في جهودها لتحسين المظهر الجمالي بمحيط مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بحسن معاملة المواطنين بإدارة حوار معهم وإقناعهم باللين مشاركة القوات في إعادة الرونق لتلك الأماكن الحيوية بالدولة.



محيط الهيئة القومية للبريد بالعتبة قبل إخلاء الباعة الجائلين