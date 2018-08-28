فيديو.. جنود الاحتلال الإسرائيلى يسرقون دراجة طفل فى مدينة الخليل بفلسطين

كتب: محمد الأحمدى

كشف فيديو مسجل لحظة سرقة جنود الاحتلال فى مدينة الخليل درجة هوائية يلعب بها الاطفال فى البلدة القديمة بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

ويظهر فى الفيديو تجمع عدد من جنود الاحتلال لمنع أطفال من اللعب داخل البلدة القديمة بالخليل بحجة أن ذلك ممنوع قبل يصادر أحد الجنود الدراجة.

ويصعد الاحتلال من إجراءاته ضد الفلسطينيين داخل البلدة القديمة المحاصرة بالحواجز والعشرات من المستوطنيين، بينما يُسمح للمستوطنيين الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية الاحتلال.