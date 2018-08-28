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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:18 ص
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فيديو.. جنود الاحتلال الإسرائيلى يسرقون دراجة طفل فى مدينة الخليل بفلسطين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:00 ص
فيديو.. جنود الاحتلال الإسرائيلى يسرقون دراجة طفل فى مدينة الخليل بفلسطين جنود الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى
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كشف فيديو مسجل لحظة سرقة جنود الاحتلال فى مدينة الخليل درجة هوائية يلعب بها الاطفال فى البلدة القديمة بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية. 

ويظهر فى الفيديو تجمع عدد من جنود الاحتلال لمنع أطفال من اللعب داخل البلدة القديمة بالخليل بحجة أن ذلك ممنوع قبل يصادر أحد الجنود الدراجة.

ويصعد الاحتلال من إجراءاته ضد الفلسطينيين داخل البلدة القديمة المحاصرة بالحواجز والعشرات من المستوطنيين، بينما يُسمح للمستوطنيين الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية الاحتلال.  

 


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