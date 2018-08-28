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فيديو.. القبض على لصوص سرقة كابلات شركة كهرباء شمال القاهرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:44 م
فيديو.. القبض على لصوص سرقة كابلات شركة كهرباء شمال القاهرة المتهمون والمضبوطات
كتبت : دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لشركة الكهرباء من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من النحاس الخاص بالكهرباء من أحد مواقع التوزيع بالقاهرة، كان بلاغًا لقسم شرطة كهرباء شمال القاهرة من مدير عام التحكم بمدينة نصر بسرقة كمية من النحاس من داخل موزع النقل العام القديم والجديد كائن بالحى السادس.

 

من خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من هانى م. فنى موزع تحكم مدينة نصر، مقيم بالزاوية الحمراء، عمرو ع. ع- فنى تشغيل، مقيم بمنطقة شبرا الخيمة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مُستخدمين السيارة رقم ط ط ى 659 ملك الأول والسيارة رقم ق هـ ى 4526 ملك الثانى، تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمحل خاص بالمتهم الثانى بمنطقة سكنه وهى عبارة عن كمية من مهمات الكهرباء من النحاس وزنت نصف طن.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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حوادث اليوم




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