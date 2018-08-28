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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:04 ص
خالد صلاح
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فيتنام تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستراتيجى مع ماليزيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:55 ص
فيتنام تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستراتيجى مع ماليزيا مهاتير محمد
/أ ش أ/
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قال السفير الفيتنامى لدى ماليزيا لى كوى كونه اليوم الثلاثاء " أن العلاقات الثنائية بين البلدين التى توثقت منذ 45 عاما تواصل النمو والازدهار ، وإن حكومة بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستراتيجى مع ماليزيا".

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن السفير قوله " أثق بأن التعاون الاستراتيجى بين ماليزيا وفيتنام سيظل قويا بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد"، موضحا أن فيتنام تعتبر بلدا اقتصاديا مفتوحا وديناميكيا، والزخم الاقتصادى فى ذلك البلد لا يزال قويا إثر استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر نمو اقتصادها، ويرتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 8ر6 % فى العام الجاري.

وتابع قائلا " أن الحكومة الفيتنامية ترحب بحضور الدكتور مهاتير محمد فى المنتدى الاقتصادى العالمى لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 2018 الذى سيقام بدءًا من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل".

يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 11 مليار دولار فى 2017، بالارتفاع على أساس سنوى بنسبة 19.06 بالمئة، ويكثف كلا البلدين الجهود لزيادة قيمة التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار بحلول 2020 فى إطار خطة العمل الماليزية – الفيتنامية.

 

 


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فيتنام

ماليزيا

مهاتير محمد

آسيان




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