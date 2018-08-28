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غرق طفلين أثناء الاستحمام بترعة القاصد فى طنطا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:26 م
غرق طفلين أثناء الاستحمام بترعة القاصد فى طنطا غرق - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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لقى طفلان مصرعها غرقا بترعه القاصد بمدينه طنطا بمحافظة الغربية، بعدما جرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لشرطة النجدة بغرق طفلين بترعة القاصد بطنطا.

 

انتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا لمكان البلاغ، وقوات الانقاذ النهرى، وتم انتشال الجثتين وتبين من الفحص نزولهما للترعة للاستحمام إلا أن التيار جرفهما وغرقا لعدم اجادتهما للسباحة، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن.


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