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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:29 م
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غدا.. رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:23 م
غدا.. رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

 

 وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون،وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.


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