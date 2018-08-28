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غدا.. أولى جلسات دعوى تعويض "العربية للاستثمارات" بـ150 مليون يورو من "بيجو"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:45 ص
غدا.. أولى جلسات دعوى تعويض "العربية للاستثمارات" بـ150 مليون يورو من "بيجو" شركة بيجو ـ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، فى بيان للبورصة، عن نظر محكمة جنوب القاهرة، غدا الأربعاء، أولى جلسات دعوى شركتها التابعة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو اوتومبيل، بعد إحالتها من المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.
 
وكان حازم الزفزاف الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، قد كشف عن مطالبة الشركة بتعويض بقيمة 150 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه، بالدعوى التى أقامتها فى محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد مجموعة "بى أى إيه" مالكة العلامة التجارية "بيجو" بسبب قرارها بعدم تمديد العلاقة التعاقدية الحصرية، مضيفا أن أولى جلسات القضية ستنظر خلال شهر مايو المقبل.
 

حازم الزفزاف 

 
وكانت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، قد أعلنت عن تلقى إحدى الشركات المملوكة لها وهى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، خطابا من مجموعة "بى اي ايه" مالكة العلامة التجارية "بيجو" يفيد عدم انتوائها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال فى قطاع السيارات.
 
وأضافت الشركة، فى بيان سابق للبورصة منتصف شهر نوفمبر الماضى، أن الخطاب السابق جاء على نحو غير متوقع خاصة فى ضوء التعاملات القائمة حاليا والمراسلات المتبادلة خلال الفترة الزمنية السابقة، مشيرة إلى أن الشركة فى سبيلها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوقها فى هذا الشأن.
 

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