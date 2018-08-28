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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:46 ص
خالد صلاح
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عودة 100 مهاجر فنزويلى من بيرو لبلادهم بعد توفير الحكومة رحلات مجانية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:00 ص
عودة 100 مهاجر فنزويلى من بيرو لبلادهم بعد توفير الحكومة رحلات مجانية الرئيس الفنزويلى
أ ش أ
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وفرت الحكومة الفنزويليه رحلات جوية مجانيه لعودة حوالى 100 مهاجر فنزويلى فى بيرو إلى أرض الوطن، بعد فرارهم من أزمات اقتصادية وإنسانية تشهدها فنزويلا. 
 
وذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الأمريكية أن العشرات من هؤلاء المهاجرين سيسافرون، اليوم الإثنين، على متن طائرة ستنطلق من العاصمة ليما لتتجه إلى العاصمة كاراكاس، حيث أوضح العديد منهم أنهم قرروا فى نهاية المطاف قبول عرض الحكومة الفنزويلية نظرا للصعوبة التى وجدوها كمهاجرين فى الحصول على وظائف فى بيرو، غير أن الشبكة الأمريكية لفتت إلى أن الغالبية العظمى من إجمالى المهاجرين الفنزويلين يعتقدون أنهم أفضل حالا خارج بلادهم. 
 
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 2.3 مليون فنزويلى فروا من بلادهم منذ عام 2014 بسبب دخول بلادهم فى أزمة اقتصادية تعد أسوأ من أزمة "الكساد الكبير" التى حدثت في عام 1929، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية فى القرن العشرين على مستوى العالم.

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