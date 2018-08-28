عزيزة بدعوى خلع فى المنوفية: زوجى كل حياته شرب مخدرات وحفلات مشبوهة

تقدمت "عزيزة .م .ا" 38 عاما ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية بدعوى خلع ضد زوجها "على .ا" 45 عاما بسبب عدم الإنفاق عليها هى وأبنائها وهجرها أكثر من عام ونصف والإنفاق على شرب المواد المخدرة، والتعرف على النساء بطريقة غير شرعية عن طريق الحفلات المشبوهة والجرى وراء شهوته .

وقالت الزوجة، فى دعوى الخلع: "فى بداية الزواج كان شخصية محترمة جدا، كان شخص حسن الخلق وكل ما يشغله هو رعاية أبنائه والاهتمام بهم وبى وفجأة وبدون أى مقدمات وبعد ما العيال كبرت بقت مطالبهم كتير، العيشة بقت مرار بسبب حبه لنفسه، واكتفائه بالإنفاق على شرب المواد المخدرة وإقامة علاقات غير شرعية".

وتابعت الزوجة: "لكن بعد مرور 10 سنوات على الزواج، هجرنى أكثر من عام ونصف أنا وأبنائه الثلاثة، وتقدمت بدعوى الخلع لأنى أخاف ألا أقيم حد من حدود الله، وخوفي من الفتنة".

وأكدت الزوجة خلال الدعوى أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك، وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية خشية ألا تقيم حق من حقوق الشرعية.

وأكدت الزوجة خلال الدعوي، أنه " حاولت كثيرا إصلاح الأمور والعودة مرة أخرى، وإقناعة بالبعد عن طريق شرب المواد المخدرة والصرف على الحفلات المشبوهة بتدخل حكماء القرية والذين أقروا عدم الإساءة إلى مرة أخري، وإعادة الحياة الزوجية مرة أخرى إلى مجرها الطبيعى بحسب ما يرضى الله، ولكن جاء كل ذلك دون جدوى وزادت الخلافات بينهما وظل يسبها ويتعدى عليها بالضرب، بالإضافة إلى الاستمرار فى بخله الشديد علينا فقررت الخلع منه لكى أستطيع أن أقدر على تربية أبنائى فقط" .