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عثمان الخشت: جامعة القاهرة خالية من فيروس سى خلال 8 أشهر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:16 م
عثمان الخشت: جامعة القاهرة خالية من فيروس سى خلال 8 أشهر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة وفرت تحليل فيرس سي بالمجان لطلابها والعاملين بها، معلنا أن الجامعة ستكون خالية من فيرس سي خلال 8 اشهر القادمة ضمن رؤية الدولة المصرية للقضاء على فيرس سى حيث أجرت الجامعة كشفا طبيا لطلاب الجامعة والعاملين بها .


أضاف الخشت، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمستشفى الطلبة اليوم، أن نسبة 5% من العمال كانوا مرضي فيرس سي وحصلوا علي العلاج الفوري بنسبة شفاء تتجاوز 98% ،كما بلغت نسبة مرضي  فيرس سي بين الطلاب نصف في المائة هو ما يعادل5000 طالب على الاكثر .



أوضح الخشت، أن عدد مرضى فيرس سى من العاملين حوالي 3000 شخص، أى أن عدد المرضي من طلاب والعمال حوالى 8000 شخص وتم علاج98 %، مؤكدا أن العلاج كان فى سرية تامة .



 


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جامعة القاهرة

فيروس سى

مستشفى الطلبة




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