عثمان الخشت: جامعة القاهرة خالية من فيروس سى خلال 8 أشهر

وائل ربيعى



أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة وفرت تحليل فيرس سي بالمجان لطلابها والعاملين بها، معلنا أن الجامعة ستكون خالية من فيرس سي خلال 8 اشهر القادمة ضمن رؤية الدولة المصرية للقضاء على فيرس سى حيث أجرت الجامعة كشفا طبيا لطلاب الجامعة والعاملين بها .





أضاف الخشت، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمستشفى الطلبة اليوم، أن نسبة 5% من العمال كانوا مرضي فيرس سي وحصلوا علي العلاج الفوري بنسبة شفاء تتجاوز 98% ،كما بلغت نسبة مرضي فيرس سي بين الطلاب نصف في المائة هو ما يعادل5000 طالب على الاكثر .







أوضح الخشت، أن عدد مرضى فيرس سى من العاملين حوالي 3000 شخص، أى أن عدد المرضي من طلاب والعمال حوالى 8000 شخص وتم علاج98 %، مؤكدا أن العلاج كان فى سرية تامة .







