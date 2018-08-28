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طوارئ بميناء نويبع البحرى لاستقبال أول أفواج الحج البرى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:00 ص
طوارئ بميناء نويبع البحرى لاستقبال أول أفواج الحج البرى حجاج
كتب رضا حبيشى
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يستقبل اليوم الثلاثاء ميناء نويبع البحرى أول أفواج الحج السياحى القادمين برا عبر الأردن من خلال الخط الملاحى العقبة- نويبع، حيث يضم الفوج الأول 809 حجاج.

 

ويبدأ اليوم تواجد حجاج البر، حيث يتوافد 9 أفواج قادمين من الأراضى السعودية فى أتوبيسات على متن عبارات شركة الجسر العربى للملاحة العاملة على الخط الملاحى العقبة- نويبع، ويصل الفوج الثانى غدا ويضم 2375 حاجا.

 

وكلف اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحرى برفع حالة الطوارئ استعدادا لعودة الحجاج مع وجود مندوب من كل شركة سياحة لإنهاء إجراءات وصول الحجاج مع تخصيص ثلاث عبارات للقيام برحلات مكوكية لإعادتهم.

 

وأكد ملاك يوسف المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر لليوم السابع أنه تم الاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين لسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على الركاب وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين لإرشاد عمالة الحجاج فى انهاء إجراءات وصولهم.


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