طالب صيدلة بجامعة هليوبوليس يحصد المركز الأول بمسابقة دولية فى الأرجنتين

وائل ربيعى

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، فوز يسرى الصاوى الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة هليوبوليس وفريقه بالمركز الأول فى مسابقة مهارات تسويق المنتجات الصيدلانية، والتى أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة والستين للمؤتمر الدولى للاتحاد العالمى لطلاب الصيدلة والذى أقيم فى مدينة ميندوزا بالأرجنتين.

وأضاف الدكتور يسرى هاشم، فى بيان إعلامى اليوم، أن الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة (IPSF) إحدى المنظمات الدولية الرائدة في مجال دعم ومساندة طلاب الصيدلة حول العالم بهدف تعزيز وتحسين الصحة العامة للشعوب فى جميع أركان الأرض. تأسست المنظمة في عام 1949 وتضم حالياً حوالى 350 ألف طالب صيدلى من 80 دولة حول العالم.

وأشار إلى أنه تم دعوة الصاوي للمشاركة في المؤتمر العالمي للمنظمة هذا العام. باعتباره عضو نشط في منظمة IPSF، والجدير بالذكر أن الصاوي عضو أيضاً في الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة (EPSF) منذ حوالي ثلاث سنوات. وقد شارك في العديد من أنشطة وفعاليات الاتحاد وتم اختياره كمنسق للفعاليات.

وفى عام 2017 تم اختياره للانضمام إلى لجنة العلاقات الخارجية في منظمة IPSF والمخول لها تعزيز وتنمية التواصل بين المنظمة وشركائها الاستراتيجيين مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(UNESCO) ، والاتحاد الدولي للصيدلة(FIP).