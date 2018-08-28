ضبط 8 محاضر مخالفات متنوعة للمحلات والمخابز فى حملة تموينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال إدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، بالتنسيق مع إدارتي التموين والصحة بالمركز، حملة تموينية لمراقبة الأسعار ولمعرفة مدى التزام التجار والبقالين وأصحاب محلات الجزارة والمخابز بالقرارات التموينية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 19 كيس كبده وقوانص، و27 كيس أوراك دجاج وزن كيلو في أحد المحلات التجارية بمركز الطود، تم تحرير محضر رقم 787 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز الأقصر، كما تم تحرير 3 محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات، حملت أرقام 788 ، 789، 790 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز الأقصر.

وشملت الحملات أيضاً تحرير 4 مخالفات لمخابز لمخالفتهم للمواصفات، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات من العميد ايمن المدني رئيس مركز ومدينة الطود بضرورة الرقابة علي الأسعار فى الأسواق وضبط المخالفين .