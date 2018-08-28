video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 8 محاضر مخالفات متنوعة للمحلات والمخابز فى حملة تموينية بالأقصر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:31 ص
ضبط 8 محاضر مخالفات متنوعة للمحلات والمخابز فى حملة تموينية بالأقصر جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
شن رجال إدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، بالتنسيق مع إدارتي التموين والصحة بالمركز، حملة تموينية لمراقبة الأسعار ولمعرفة مدى التزام التجار والبقالين وأصحاب محلات الجزارة والمخابز بالقرارات التموينية.
 
وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 19 كيس كبده وقوانص، و27 كيس أوراك دجاج وزن كيلو في أحد المحلات التجارية بمركز الطود، تم تحرير محضر رقم 787 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز الأقصر، كما تم تحرير 3 محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات، حملت أرقام 788 ، 789، 790 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز الأقصر.
 
وشملت الحملات أيضاً تحرير 4 مخالفات لمخابز لمخالفتهم للمواصفات، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات من العميد ايمن المدني رئيس مركز ومدينة الطود بضرورة الرقابة علي الأسعار فى الأسواق وضبط المخالفين .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الأقصر تحرر 12 محضر ومخالفة في حملات بمدينة أرمنت

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

اخبار مصر

مخالفات تموينية بالاقصر

اخبار المحافظات

مدينة الطود




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة