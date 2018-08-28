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ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح غير مرخص في حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:27 م
ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح غير مرخص في حملة أمنية بالجيزة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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داهمت مديرية أمن الجيزة، عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة خلال حملة أمنية أسفرت عن ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 61 قضية تموينية، احتوت على ضبط طن من الدقيق المدعم، وتحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإغلاق منشآت غير مرخصة. 
 
كما حرر ضباط شرطة المرافق 320 مخالفة تعدي واشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تنفيذ 130 حكم قضائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 
 

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