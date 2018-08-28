ضبط 3 طن دقيق مدعم وتحرير 20 قضية تموينية بقنا

قنا – وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لإعادة الانضباط، وضبط المخالفين من الباعة بعدد من مرتكز المحافظة.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد شن حملة تموينية بعدد من أسواق المحافظة، أسفرت عن ضبط محمد .ح 55 سنة تاجر مقيم بدائرة مركز قنا، لتخزينة 2 طن دقيق مدعوم قبل قبل بيعه فى السوق السوداء، وأحمد.ا 45 سنة لحيازته طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء.



كما تمكنت الحملة من ضبط 20 قضية تموينية شملت عدم إعلان أسعار، بيع سلع بدون فواتير تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.







