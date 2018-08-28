ضبط 279 مخالفة مرورية و64 توك توك ودراجة نارية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وسحب تراخيص 116 رخصة متنوعة وتحرير 117 مخالفة انتظار خاطئ وكلبش وتحرير 263 مخالفة غيابية وتحرير 132 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وثبوت ايجابية 6 حالات لتعاطى المواد المخدرة وتحرير 102 مخالفة رادار نهارى و 30 حالة رادار ليلى وحجز 64 حالة للقيادة بدون ترخيص وبدون لوحات معدنية باجمالى 279 مخالفة مرورية

وقامت الحملة بضبط 5 مواقف عشوائية وضبط 56 توك توك و8 دراجات نارية بدون تراخيص والتصالح فى 606 مخالفة فورية مقابل تحصيل 46550 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.