ضبط مصنعين للمخللات بديرب نجم وإعدام 600 كيلو متعفن

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية، فى حملات مكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية، من ضبط مصنعين للمخلل بدون تراخيص وأعدمت 600 كيلو مخلل متعفن.

وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، فى بيان، على أنه تم تشكيل حملة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الدكتور أيمن نبيل مدير الإدارة بالتنسيق مع مدير إدارة ديرب نجم الصحية الدكتور محمد العطار وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 مصنع مخللات متنوعة غير مرخصين بمركز ومدينة ديرب نجم، وتم ضبط وتحريز أكثر من 15 طن مخللات متنوعة فى كلا المصنعين.

كما تم تحريز كميات أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمى، وإعدام 600 كجم مخللات متعفنة وفاسدة، كما تم سحب العينات الكافية للفحص من المخللات والملح والخل المستخدم فى التصنيع، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة وإرسالها للنيابة.