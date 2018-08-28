video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مصنعين للمخللات بديرب نجم وإعدام 600 كيلو متعفن

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:56 م
ضبط مصنعين للمخللات بديرب نجم وإعدام 600 كيلو متعفن المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية، فى حملات مكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية، من ضبط مصنعين للمخلل بدون تراخيص وأعدمت 600 كيلو مخلل متعفن.

 

وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، فى بيان، على أنه تم تشكيل حملة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الدكتور أيمن نبيل مدير الإدارة بالتنسيق مع مدير إدارة ديرب نجم الصحية الدكتور محمد العطار وأسفرت جهود الحملة عن ضبط  2 مصنع مخللات متنوعة غير مرخصين بمركز ومدينة ديرب نجم، وتم ضبط وتحريز أكثر من 15 طن مخللات متنوعة فى كلا المصنعين.

 

كما تم تحريز كميات أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمى، وإعدام 600 كجم مخللات متعفنة وفاسدة، كما تم سحب العينات الكافية للفحص من المخللات والملح والخل المستخدم فى التصنيع، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة وإرسالها للنيابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الشرقية: الطفل المتوفي في المركز الطبى بصان الحجر "وصل ميتا"

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية

ديرب نجم




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة