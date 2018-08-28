video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى القليوبية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:13 ص
ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى القليوبية لحوم فاسدة-ارشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، كمية من الكبدة  والأسماك واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة  مكبرة على الثلاجات والمحال التجارية، بمدن قليوب والعبور وشبين القناطر.

 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للعميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين، بالقيام بحملة تموينية لضبط اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدن شبين القناطر والعبور وأسفرت عن ضبط 40 كيلو كبده مجمدة، و2 2كيلو لحوم، و736سجق واوراك بقليوب، و العبور وشبين القناطر.
 
وتبين من تقرير الطب البيطرى أن تلك المضبوطات غير صالحة  للاستهلاك الآدمي ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين القليوبية تعلن استمرار إضافة المواليد على البطاقات غدا

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة