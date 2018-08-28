ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى القليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، كمية من الكبدة والأسماك واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة مكبرة على الثلاجات والمحال التجارية، بمدن قليوب والعبور وشبين القناطر.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للعميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين، بالقيام بحملة تموينية لضبط اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدن شبين القناطر والعبور وأسفرت عن ضبط 40 كيلو كبده مجمدة، و2 2كيلو لحوم، و736سجق واوراك بقليوب، و العبور وشبين القناطر.