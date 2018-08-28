ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بدائرة القسم، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتردد عاطلين على دائرة القسم، ويقومون بترويج الأقراص المخدرة على الشباب بالمنطقة.

تم استئذان النيابة العامة، وقامت قوة أمنية بقيادة النقيب عمرو شكري معاون مباحث القسم، وتم ضبط كلا من "طه. م" 43سنه،عاطل، و"أحمد. م" 41سنه عاطل، بحوزتهما 400قرص مخدر، ومبلغ وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواه، وبمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للآقراص المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 25068 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.