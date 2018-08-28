ضبط عاطلين بأسلحة نارية وكمية من مخدر الفودو بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من مخدر الفودو، تم ضبط المتهمين وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كان النقيب "اسلام صادق معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، قد تمكن من ضبط كلا من" أحمد. ع"25 سنة، عاطل، و"محمود. ف" 35 سنه، عاطل، وبحوزتهما 2 سلاح نارى فرد خرطوش، و50 جرام من مخدر الفودو، ومبلغ مالى، و5 طلقات نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهاتف للاتصال بعملائهم، والسلاح النارى بقصد الدفاع وحماية تجارته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16702 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.