video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطلين بأسلحة نارية وكمية من مخدر الفودو بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:24 م
ضبط عاطلين بأسلحة نارية وكمية من مخدر الفودو بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من مخدر الفودو، تم ضبط المتهمين وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كان النقيب "اسلام صادق معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، قد تمكن من ضبط كلا من" أحمد. ع"25 سنة، عاطل، و"محمود. ف" 35 سنه، عاطل، وبحوزتهما 2 سلاح نارى فرد خرطوش، و50 جرام من مخدر الفودو، ومبلغ مالى، و5 طلقات نارية.

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهاتف للاتصال بعملائهم، والسلاح النارى بقصد الدفاع وحماية تجارته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16702 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مصنع لتصنيع "سجق" مجهول المصدر بشبرا الخيمة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة