صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

حصلت طالبتان بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية، لإختراعهما ريبورت يؤدى المهام التى يقوم بها الفلاح وكرمتهم الجامعة اليابانية بمصر خلال إجراء المسالبقة بالمدينة الذكية بالإسكندرية .

و قال الدكتوزر حسام الجديلي ، مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، إن الطالبتين شيماء على ، وأسماء مروان حصلتا على كأس مسابقة"WRO(World Robot Olympiad" ،وهى أكبر وأقوى مسابقة دولية للروبوت تحت رعاية الجامعة اليابانية بمصر،والتى أقيمت بالمدينة الذكية بالاسكندرية ، وحصلت الطالبتان على الـ first place open category.

وأضاف الجديلي ، لـ " اليوم السابع "، أن فكرة المشروع الذي فازت به الطالبتنان "ـ Robot " يعمل مكان الفلاح ،يقوم بزرع الارض بطريقة تدعى "الزراعة الكثيفة "ويتم الروى بتقنية " الري بالتقطير ط ويقوم بحصدها تماماً مثل الفلاح، مؤكداً أن الـ Robot يختصر الوقت ويوفر الجهد،وبحل مشكلة مصادر المياه ومشكلة الزراعه حيث يقوم بزياده الانتاج خلال العام الواحد، مقدماً الشكر للطالبتين وكل معلمي المدارسة والعاملين بها لإستحواذ الطلاب على معظم جوائكز ومرؤاكز المسابقالت الدولية وحصول 7 طلاب على المركز المراكز الأولى في الثانوية العامة لمدارس المتفوقين .



طالبتان تفوزان بكأس مسابقة عالمية



كأس المسابقة العالمية



مدير المدرسة والمعلمين والعاملين بها يحتفلون بالطالبتين



الطالبتان الفائزتنان



جانب من اللوحة على كأس المسابقة



جانب من التكريم



الريبورت



شهادة تكريم لأسماء