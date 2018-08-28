صور.. "ضواحى بورسعيد" يشن حملة على مخازن البضائع المستوردة لمنع تهريبها

بورسعيد – السيد فلاح

شن حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، برئاسة السعيد رخا، حملة على مخازن تسليم البضائع المستوردة المعدة للتهريب بمنطقتى مبارك والنور، وتم ضبط عدد كبير من البضائع المعدة للتهريب.

وقال السعيد رخا، إنه سيتم تسليم كافة من البضائع المهربة لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحى، وذلك فى إطار مجهودات الحى المستمرة للقضاء على بؤر التهريب.

من جانبه أكد رئيس حى الضواحى، على القيام بأعمال الكنس وتجريف ورفع الرمال ورفع جميع التجمعات والقمامة والمخلفات بمناطق خلف سوق السلام الجديد ونفيسة القديمة وحول محيط مبنى مديرية التربيية والتعليم والأمين الجديدة وخلف حديقة الخزانات.

كما تابع سعيد شلبى رئيس حى الشرق، أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة من جميع مقالب الحى، وتفريغ الصناديق ورفع جميع المخلفات بمنطقة وكوبرة الشاحنات بشارع عزمى.

وقام الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ بمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة بمحيط وداخل المدارس بنطاق الحى فى إطار الأعمال اليومية للنظافة.



أحياء بورسعيد تواصل أعمال رفع القمامة والمخلفات



أحياء بورسعيد تواصل أعمال رفع القمامة والمخلفات



أحياء بورسعيد تواصل أعمال رفع القمامة والمخلفات



أحياء بورسعيد تواصل أعمال رفع القمامة والمخلفات



أحياء بورسعيد تواصل أعمال رفع القمامة والمخلفات