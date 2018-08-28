video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس الفيفا يهدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب" تى شيرت رقم 26" بإسمه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:02 م
صور.. رئيس الفيفا يهدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب" تى شيرت رقم 26" بإسمه ترامب ورئيس الفيفا
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

أهدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدورى لكرة القدم "فيفا"، الرئيس الأمريكى دونالد ترامبن اليوم الثلاثاء تى شيرت مكتوب عليه إسمه، بالإضافة إلى الكروت الحمراء والصفراء التى تستخدم فى كرة القدم.

واجتمع دونالد ترامب الرئيس الأمريكى مع جيانى إنفانتينو اليوم، وفقًا لجدول الرئيس العام.

وذكرت صحيفة "سبورتس بيزنس ديلى" الأمريكية، أن دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس "فيفا"، اليوم، وسيكون الاجتماع مغلق أمام الصحافة، وسيتناقش الرئيس الأمريكى مع إنفانتينو حول نسخة كأس العالم الـ26، والمقرر إقامتهما فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ26 من نهائيات كأس العالم فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فى عام 2026.

2018-08-28T194631Z_1712277474_RC1D1ABC8CE0_RTRMADP_3_SOCCER-FIFA-TRUMP
 
 
ترامب ورئيس الفيفا (1)
 

 

ترامب ورئيس الفيفا (2)
 

 

ترامب ورئيس الفيفا (3)
 

 

ترامب ورئيس الفيفا (4)
 

 

ترامب ورئيس الفيفا (5)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر صورا لتطبيق تعديل الفيفا بشأن التواصل الإلكتروني بين اللاعبين والجهاز

بيراميدز يطلب من الفيفا "استثناء" لقيد اللاعب النيجيرى الجديد

ترامب

الفيفا

كرة القدم

كأس العالم

أمريكا




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة