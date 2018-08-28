صور.. رئيس الفيفا يهدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب" تى شيرت رقم 26" بإسمه

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

أهدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدورى لكرة القدم "فيفا"، الرئيس الأمريكى دونالد ترامبن اليوم الثلاثاء تى شيرت مكتوب عليه إسمه، بالإضافة إلى الكروت الحمراء والصفراء التى تستخدم فى كرة القدم.

واجتمع دونالد ترامب الرئيس الأمريكى مع جيانى إنفانتينو اليوم، وفقًا لجدول الرئيس العام.

وذكرت صحيفة "سبورتس بيزنس ديلى" الأمريكية، أن دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس "فيفا"، اليوم، وسيكون الاجتماع مغلق أمام الصحافة، وسيتناقش الرئيس الأمريكى مع إنفانتينو حول نسخة كأس العالم الـ26، والمقرر إقامتهما فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ26 من نهائيات كأس العالم فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فى عام 2026.



















