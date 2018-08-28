صور.. حملات نظافة ضمن مبادرة "شارك.. نظف" بمنطقة حى المطار فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، فعاليات حملات النظافة تحت شعار "شارك.. نظف، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وشملت أعمال المبادرة نظافة للشوارع، ودهان للأرصفة والأعمدة، ورفع قمامات وتقليم أشجار، وذلك بمدخل الزناقطة بحى المطار شمال مدينة الأقصر.

شارك فى المبادرة أكثر من (30) شاب وفتاة من مراكز الشباب بمدينة الأقصر، بحضور هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وحسين السيد مدير إدارة الشباب والرياضة بالأقصر، نائباً عن حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، وعمر حرز الله رئيس قسم الهيئات بإدارة الشباب والرياضة بالأقصر وبمعاونة رئاسة حى المطار.



شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملات نظافة بمبادرة شارك.. نظف بمنطقة حى المطار



شباب ورياضة الأقصر تنفذ حملات نظافة بمبادرة شارك.. نظف بمنطقة حى المطار