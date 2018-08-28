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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:55 م
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صور.. تفاصيل ضبط مرتكبى واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بالهرم

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:07 م
صور.. تفاصيل ضبط مرتكبى واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بالهرم المتهمين فى سرقة مشغولات ذهبية بالجيزة
كتبت :دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن الجيزة والفيوم فى تحديد وضبط مرتكبى سرقة محل مصوغات ذهبية بالجيزة.
 
وكان قد ورد بلاغ للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم من مالك محل مصوغات ذهبية كائن بشارع كعبيش بالطوابق دائرة قسم شرطة الأهرام باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل، وما أسفر عنه الفحص والمعاينة من وجود كسر بقفل الباب الصاج الخاص بالمحل وعبث بالكوالين الجانبية للباب وبعثرة بمحتويات المحل.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قاده اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة ونائبيه اللواء محمد الألفي والعميد محمد عبد التواب توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم عادل . م . ع  41 سنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأصل بلدته الفيوم - سبق إتهامه فى عدد 35 قضية سرقات متنوعة، والمدعو وليد . ف . س 39 سنه  مبلط مقيم بالفيوم .
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم تم استهداف المتهمان وضبطهما، وبحوزة الأول مبلغ مالى قدره 11400 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأضافا بتمكن الأول من كسر قفل الباب مستخدماً عتلة حديدية وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وأرشدا عن باقى المسروقات والأداة المستخدمة فى كسر باب المحل، ووجه اللواء مصطفي شحاته مدير الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة باشرت التحقيق.
 
المتهمين بالسرقة
المتهمين بالسرقة
 

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية من بين المسروقات
 
 

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