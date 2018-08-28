صور.. ترامب يقيم مأدبة عشاء للقادة الإنجيليين فى البيت الأبيض

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)

استضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مأدبة عشاء للقادة المسيحيين الإنجيليين فى البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر إن الحكومة فى السنوات الأخيرة حاولت تقويض الحرية الدينية لكن تلك الأيام انتهت.

وكان من بين الحاضرين فى هذه الاحتفالية القس باولا وايت ورايل ريد من ائتلاف الإيمان والحرية.

وتعهد ترامب منذ فترة طويلة بالدفاع عن الحقوق الدينية للمسيحيين المحافظين الذين ساعدوه على دفع السلطة إلى السلطة.



مؤتمر القادة الإنجيليين بالبيت الأبيض



جانب من مؤتمر القادة الإنجيليين بالبيت الأبيض