صور.. بدء جلسة محاكمة قائد عسكرى كونغولى أمام "الجنائية الدولية"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

بدأت منذ قليل محاكمة أمير الحرب الكونغولى السابق بوسكو نتاجاندا المتهم بارتكاب جرائم حرب من ضمنها استخدام جنود أطفال والاستعباد الجنسى.



أثناء الجلسة

ويواجه نتاجاندا الملقب بـ"المبيد" 13 تهمة بارتكاب جرائم حرب و 5 بجرائم ضد الإنسانية لدوره فى النزاع العسكرى فى شرقى الكونغو الديموقراطية قبل أكثر من 15 عاما.



القائد العسكرى الكونغولى يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ونفى نتاجاندا أمام المحكمة الجنائية الدولية فى سبتمبر عام 2015 التهم الموجهة إليه.



المتهم الكونغولى أمام الجنائية الدولية



المتهم الكونغولى يتابع جلسة محاكمته



المتهم الكونغولى



المتهم فى حديث على هامش الجلسة مع محاميه



المتهم مبتسما أثناء جلسة محاكمته بحضور محاميه



المتهم يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية