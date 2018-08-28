video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بدء جلسة محاكمة قائد عسكرى كونغولى أمام "الجنائية الدولية"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:59 ص
صور.. بدء جلسة محاكمة قائد عسكرى كونغولى أمام "الجنائية الدولية" أمير الحرب الكونغولى السابق بوسكو نتاجاندا أثناء محاكمته
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل محاكمة أمير الحرب الكونغولى السابق بوسكو نتاجاندا المتهم بارتكاب جرائم حرب من ضمنها استخدام جنود أطفال والاستعباد الجنسى.

أثناء الجلسة
أثناء الجلسة

ويواجه نتاجاندا الملقب بـ"المبيد" 13 تهمة بارتكاب جرائم حرب و 5 بجرائم ضد الإنسانية لدوره فى النزاع العسكرى فى شرقى الكونغو الديموقراطية قبل أكثر من 15 عاما.

القائد العسكرى الكونغولى يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
القائد العسكرى الكونغولى يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ونفى نتاجاندا أمام المحكمة الجنائية الدولية فى سبتمبر عام 2015 التهم الموجهة إليه.

المتهم الكونغولى أمام الجنائية الدولية
المتهم الكونغولى أمام الجنائية الدولية
المتهم الكونغولى يتابع جلسة محاكمته
المتهم الكونغولى يتابع جلسة محاكمته
المتهم الكونغولى
المتهم الكونغولى
المتهم فى حديث على هامش الجلسة مع محاميه
المتهم فى حديث على هامش الجلسة مع محاميه
المتهم مبتسما أثناء جلسة محاكمته بحضور محاميه
المتهم مبتسما أثناء جلسة محاكمته بحضور محاميه
المتهم يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية
المتهم يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية
أمير الحرب الكونغولى السابق أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة
أمير الحرب الكونغولى السابق أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكونغو تستبعد زعيم المعارضة بيمبا من قائمة مرشحى الرئاسة

الكونغو توافق على علاجات جديدة للإيبولا مع زيادة الإصابات

الكونغو

المحكمة الجنائية الدولية

أمير الحرب

بوسكو نتاجاندا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة