صور.. انطلاق فعاليات مهرجان إسكوتر فى إندونيسيا

(رويترز)

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان إسكوتر فى إندونيسيا، ففى كل عام يجتمع الإندونيسيون من الشباب والميكانيكيين والطلاب فى مدينة جاوة الشرقية للاحتفال بحبهم لسيارة فيسبا الإيطالية الشهيرة.

ويسافر المئات من المتحمسين إلى المهرجان فى كديرى لإظهار إبداعاتهم، وللدخول فى المسابقات بالمهرجان، يجب أن يكون لكل سيارة مخصصة محرك Vespa وأن يحاول معظم المتسابقين الحفاظ على هوية العلامة التجارية الشهيرة - الجبهة المانحة للسكوتر.



مهرجان إسكوتر فى إندونيسيا

ويقول المواطن الإندونيسى بيدد، البالغ من العمر 43 عاماً والذى كان يعدّل فيسباس منذ التسعينيات ، إنه يحب سكوتره جدا، ويمارس هوايته المفضلة مع الشباب فى المهرجان.

و يستمر المهرجان 3 أيام ، وهو الآن فى عامه الثالث ، هو واحد من عدة مهرجانات تقام فى جميع أنحاء البلاد. تتضمن أبرز المسابقات مسابقة لاختيار أفضل السباقات فى سباقات الدراجات النارية ذات السرعة القصوى.



مهرجان إسكوتر فى إندونيسيا



جانب من المهرجان



جانب من فعاليات المهران



مواطنو إندونيسيا



جانب من مشاركة مواطنى إندونيسيا



مشاركة المواطنين فى إندونيسيا فى المهرجان



جانب من مشاركة المواطنيين الإندونيسين



مواطنو إندونيسيا خلال مشاركتهم فى مهرجان إسكوتر