صور.. النيابة تأمر بضبط وإحضار فتاة ووالدتها لتورطهما فى مقتل "طالب الرحاب"

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة ضبط وإحضار كل من "حبيبة أشرف"، ووالدتها "نجلاء محمد"، لاستكمال التحقيقات فى قضية مقتل الطالب بسام أسامة.

وصرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب بسام أسامة، الذى قتل ودفن داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.

وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب "بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد أحد الفتيات التى كانت على علاقة عاطفية بالضحية، عن أن المتهم الرئيسى "أشرف.ج"، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاه قام بتأجير شقة بالرحاب ٢ بمجموعة ١٢٨ عمارة ٨ شقة ٣، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتله بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.



النيابة تأمر بضبط وإحضار فتاة الرحاب ووالدتها



النيابة تأمر بضبط وإحضار فتاة الرحاب ووالدتها



النيابة تأمر بضبط وإحضار فتاة الرحاب ووالدتها



النيابة تأمر بضبط وإحضار فتاة الرحاب ووالدتها