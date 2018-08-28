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صور..الصرف الصحى يهدد بانهيار معهد فتيات ازهرى بالدقهلية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:00 ص
صور..الصرف الصحى يهدد بانهيار معهد فتيات ازهرى بالدقهلية الصرف الصحى يهدد بانهيار المعهد
الدقهلية شريف الديب
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مع قرب بداية العام الدراسى الجديد ، وعودة الطلاب الى مدارسهم مرة اخرى ، اشتكى اهالى قرية ابو داود العنب التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية ، واهالى طلاب معهد فتيات الاشراف الاعدادى والثانوى والتابع الى المنطقة الازهرية بالدقهلية من الاهمال الجسيم بالمعهد بعد ان انتشر مياه الصرف الصحى داخل فناء المعهد،  وداخل المبنى مما يهدد من صلاحية المبنى ، لتأثير المياه على اساسات المعهد نظرا لطول فترة المياه الصرف اسفل المبنى دون اتخاذ أى اجراءات لحل المشكلة

ويقول محمود حجازى احد اهالى القرية انه تم تقديم العديد من الشكاوى ، للمسئولين للتدخل وحل مشكلة الصرف الصحى الذى ضرب فى جدران واساسات المبنى ، ولكن دون جدوى واصبح الامر مصدر قلق على اولادنا من ناحية ، ومصدر للاوبئة والامراض

وطالب الاهالى سرعة التدخل وحل المشكلة من المنبع لعدم تكرار تلك المشكلة ، وللمحافظة على المبنى الذى سوف يواجه شبح الانهيار فى ظل اللامبالاة عند المسئولين ، و قبل بدا العام الدراسى وحضور الطلاب خاصة وان التاثير اصبح ظاهر خارج المعهد ايضا اسفل السور  

ومن جانبه صرح الدكتور السيد احمد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية انه تم تشكيل لجنة من الادارة الهندسية ، وانتقلت الى المعهد لمعاينة الامر وذلك للمرة الثالثة ، وذلك بسبب ان المعهد مجاور للارض الزراعية،  وهناك مشكلة فى الصرف المغطى بالارض الزراعية ، وتم انهاء الامر ، وهناك تعليمات بان يتم التعامل وحل المشكلة فى خلال 48 ساعة من خلال الادارة المختصة بذلك.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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