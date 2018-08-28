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صور.. الدكتورة رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:47 م
صور.. الدكتورة رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية وزيرة السياحة رانيا المشاط
كتب : آمال رسلان - مصطفي عبد التواب - تصوير حسين طلال
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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن إطلاق احتفالية الترفيه مع ديزنى دليل على أن مصر بها الأمن الكافى لجذب السياحة.
 
 
وأضافت المشاط خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزني لايف لمصر، اختيار شركة ديزنى للعودة لمصر بما تحمله من تاريخ هو شهادة ثقة لمصر.
 
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن وزارة السياحة تحاول خلق أجندة ترفيهية لمصر خلال الفترة الحالية، لأنها تخلق منتجا متنوعا لأى سائح على أرض مصر، مؤكده أن مصر تطلق الأجندة كاملة 2019 بما يخلق طلبا على السياحة المصرية.
 
 
 
وأوضحت خلال كلمتها بحفل عودة عروض ديزني لايف لمصر المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، أن من أهم العناوين ضمن حملة الترويج للسياحة والتى تطلقها الوزارة قريبًا هي "الناس للناس"، حيث يقدر الآخرون معرفة ما تقدمه الثقافة المصرية للبشرية، وانفتاح مصر وثقافتها على العالم.
 
 
وأكدت المشاط أن هذه الفعاليات تزيد من فرص مصر السياحية، لحين إطلاق الأجندة فى 2019.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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