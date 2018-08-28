صور.. الدكتورة رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية

كتب : آمال رسلان - مصطفي عبد التواب - تصوير حسين طلال

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن إطلاق احتفالية الترفيه مع ديزنى دليل على أن مصر بها الأمن الكافى لجذب السياحة.

وأضافت المشاط خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزني لايف لمصر، اختيار شركة ديزنى للعودة لمصر بما تحمله من تاريخ هو شهادة ثقة لمصر.