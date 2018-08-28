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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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صور.. التموين تضبط مدير مخزن قبل ترويجه 12 طن منتجات غذائية مجهولة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:24 م
صور.. التموين تضبط مدير مخزن قبل ترويجه 12 طن منتجات غذائية مجهولة المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "على. س.خ" 52 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية بمنطقة الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهداف المخزن وضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية بإجمالى 12 طن، شملت 8 طن أرز، 4 طن مكرونة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
التموين مخزن مواد غذائية1
التموين مخزن مواد غذائية1

التموين مخزن مواد غذائية2
التموين مخزن مواد غذائية2

التموين مخزن مواد غذائية3
التموين مخزن مواد غذائية3

التموين مخزن مواد غذائية4
التموين مخزن مواد غذائية4

 


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