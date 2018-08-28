صور.. إنشاء طريق يربط الكتل السكنية للتوابع بقرية الجديدة فى الداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من انشاء طريق يربط الكتلة السكنية بالحدائق وبساتين النخيل بعزبة الحصة البحرية، وعزبة متولى، وبئر القاضي بقرية الجديدة، وذلك لسهولة حركة دخول المعدات الزراعية، ونقل المخلفات الزراعية وتمكين سيارات الإطفاء من الدخول بسهولة في حالة حدوث الحرائق ، وطريق بديل بجانب الطريق العام.

وفى سياق متصل، أكد رئيس المركز أن مرفق الصرف الصحى بالمركز، الانتهاء من صيانة عطل مياه شرب بمنطقة موط القديمة، وعطل صرف صحى بجوار العمارة 117 أمام عيادة التأمين الصحى، وعطل صرف صحى بقرض الأوقاف بجوار العمارة 13، وعطل صرف صحى بمنطقة دروسة، وتم إصلاحها، مؤكدا على أنه يتم التحرك فوريا لإصلاح الأعطال .