صور.. أولكس وفيس بوك أحدث طرق الترويج لمراكز الدروس الخصوصية بالشرقية

بدأت مراكز الدروس الخصوصية نشاطها فى محافظة الشرقية، فكثرت ملصقات إعلانات المدرسين الخصوصيين للفت الأنظار إليهم، التى امتلأت بها واجهات وجدران المراكز التجارية والمكتبات ومراكز خدمات الطالب، كما استخدمت مجموعات فيس بوك لترويج لهذه المراكز وجذب أكبر عدد من الطلاب .

ورصد "اليوم السابع" هذا العام تقليدا جديدا فى الترويج للدورس الخصوصية، هو عدد من الإعلانات المنشورة على تطبيق "أولكس"، يعلن فيها عدد من المدرسين عن أنفسهم كنوع جديد من استخدام الوسائل الحديثة لترويج لهم .

وتعد منطقة فلل الجامعة بالزقازيق من أشهر الأحياء التى تتمركز فيها مراكز الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة، وأكد أحمد محمود ولى أمر أحد الطلاب الثانوية العامة أن سوق فلل الجامعة والقومية وعدد من الأحياء كالحناوى ما زال يسطر عليها عدد من المدرسين، الذين يعدون من أباطرة الدروس الخصوصية بالزقازيق طوال السنوات الماضية، من أبرزهم فى اللغة العربية مثلا "هشام . ال" و" أيمن. ال"، والإنجليزى "هشام .ال"، "طلعت .ال"، "يحيى . ز"، الكيمياء "علاء . ص"، و"محمد . ا"، والفيزياء "إيمان . س".

وأكمل أحمد على، طالب ثانوى، أن السابق ذكرهم هم من الجيل القديم، وأن هناك الآن العديد من الأسماء من الشباب أصبحوا ينافسونهم بقوة والذين يستخدمون فيس بوك والتطبيقات مثل أولكس لترويج لأنفسهم .

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه تم توجيه لجان لجمع معلومات عن هذه المراكز المنتشرة، وذلك عبر الإعلانات والملصقات المنتشرة بالشوارع والتأكد منها، تهميدا لتوجيه لجان للاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدها.