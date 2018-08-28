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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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صور.. "أمن القاهرة" تطارد التوك توك وتضبط 53 دراجة و2409 مخالفة كلبش

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:33 م
صور.. "أمن القاهرة" تطارد التوك توك وتضبط 53 دراجة و2409 مخالفة كلبش حملات ضبط توك توك
كتب إبراهيم أحمد
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

 

الشرطة تضبط التوك توك المخالفين
الشرطة تضبط التوك توك المخالفين

 

جانب من التوك توك المخالف اللذين تم ضبطهم
جانب من التوك توك المخالف اللذين تم ضبطهم

 

وأستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.

 

جانب من حملات رفع الاشغالات
جانب من حملات رفع الإشغالات

 

حملات الشرطة ضد التوك توك المخالف
حملات الشرطة ضد التوك توك المخالف

 

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 760 إزالة إدارية، 104 إشغال طريق، 56 بائع جائل، 6 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 5 عدم حمل شهادة صحية، 14 محضر تلوث بيئة، 23 محاضر إدارة بدون ترخيص، 1 لافتة إعلانات، 11عربة فول، 8 فاترينات لبيع المأكولات، 1 غرزة شاى، 10 تكاتك، 1 سيارات متروكة .

 

حملات رفع الاشغالات
حملات رفع الاشغالات

 

حملات رفع التوك توك المخالف
حملات رفع التوك توك المخالف

 

وفى مجال المرور تم ضبط 2409 مخالفات كلبش، و35 مخالفة تعطيل حركة المرور، و585 مخالفة سحب تراخيص، و4002 مخالفة نموذج 125، و17 طمس لوحات، و57 مخالفة انتظار في الممنوع، و17 مخالفة ملصقات ومعلقات، و71 مخالفة شروط الترخيص، و 46 مخالفة حظر سير النقل، و37 مخالفة بدون رخصة قيادة، و41 مخالفة بدون رخصة تسيير، و93 مخالفة انبعاث دخان، و89 أمن ومتانة، و17 حجز درجات نارية، و7 مركبات بدون لوحات، وضبط 53 توك توك، والتصالح فى 157 مخالفة.

 

حملات ضبط التوك توك المخالف
حملات ضبط التوك توك المخالف

 

حملات ضبط التوك توك
حملات ضبط التوك توك

 

حملات مرور دراجات بخارية
حملات مرور دراجات بخارية

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة وسيادتها  وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها و مجابهه ظاهرة انتشار عربات التوك توك.

 

حملات مرور
حملات مرور

 

رفع الاشغالات
رفع الإشغالات

 

رفع التوك توك المخالفين من الشوارع
رفع التوك توك المخالفين من الشوارع

 

رفع عربات المأكولات من الشوارع
رفع عربات المأكولات من الشوارع

 

ضبط عدد من التوك توك
ضبط عدد من التوك توك

 

عدد من التوك توك اللذين تم ضبطهم
عدد من التوك توك اللذين تم ضبطهم

 

فحص تراخيص سيارات
فحص تراخيص سيارات

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