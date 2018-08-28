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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:59 م
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شعث: حراك القيادة فى المحافل الدولية يستهدف عزل إسرائيل ومقاطعتها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:56 م
شعث: حراك القيادة فى المحافل الدولية يستهدف عزل إسرائيل ومقاطعتها مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث
/أ ش أ/
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قال مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث أن حراك القيادة فى الأمم المتحدة والمحافل الدولية يستهدف عزل إسرائيل والضغط عليها ومقاطعتها.

وأضاف شعث فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أن المعركة الآن مع إسرائيل تدور فى اتجاهين الأول دولى من خلال التوجه للمحافل الدولية، والثانى عبر تعزيز صمود شعبنا والمقاومة السلمية الشعبية كما حدث فى جنوب إفريقيا.

وأوضح شعث أن الرئيس محمود عباس سيلقى خطابا هاما وشاملا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، على أن تعقد دورة جديدة للمجلس المركزى بعد عودة سيادته من نيويورك واتخاذ قرارات عديدة لتكون مفتاح الحملة المقبلة لمواجهة كل المخططات الاحتلالية.

 


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