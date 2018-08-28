video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركاء منظمى عروض ديزنى بمصر: خفضنا سعر التذاكر لـ120 جنيها للأسر المصرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:33 م
شركاء منظمى عروض ديزنى بمصر: خفضنا سعر التذاكر لـ120 جنيها للأسر المصرية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان - مصطفى عبد التواب - تصوير حسين طلال
إضافة تعليق
قال محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة dino، الشريك الرسمى لشركة فيلد إنترتيمنت العالمية فى مصر، إن عودة عروض ديزنى لايف لمصر يمثل استثمارا قويا وليس مجرد عروض مسرحية.
 
وأضاف عامر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزنى لايف لمصر، أن الشركة وصلت بسعر التذكرة بداية من 120 جنيها، على الرغم من أن سعرها العالمى 18 دولارا، مؤكدًا أن هذا التخفيض رغبة من الشركة فى إتاحة فرصة أمام جميع الأسر المصرية لحضور العروض. 
 
وأوضح عامر أن شركة ديزنى كان لديهم معايير أمنية ومعايير استثمارية للموافقة على القدوم إلى مصر، مشيرًا إلى أن موافقتهم يعطى انطباعا للعالم باستعداد مصر لاستقبال الاستثمار السياحى بكل أنواعه.
 
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أعلنت الإطلاق الرسمى لبدء عروض ديزنى لايف فى مصر، وطرح التذاكر أول سبتمبر، لافتة أن العروض من يوم 26 سبتمبر حتى 6 أكتوبر فى استاد القاهرة الدولى.

ووصفت وزيرة السياحة اختيار شركة ديزنى للعودة إلى العمل فى مصر بأنه يمثل شهادة ثقة لمصر، ودليل على أن توافر الأمن الكافى لجذب السياحة.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الدكتورة رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية

الدكتورة رانيا المشاط: تدريب وتأهيل العاملين فى القطاع السياحى من أولوياتنا

عروض ديزنى لايف

الاستثمار السياحى

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة