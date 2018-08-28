شركاء منظمى عروض ديزنى بمصر: خفضنا سعر التذاكر لـ120 جنيها للأسر المصرية

كتبت آمال رسلان - مصطفى عبد التواب - تصوير حسين طلال

قال محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة dino، الشريك الرسمى لشركة فيلد إنترتيمنت العالمية فى مصر، إن عودة عروض ديزنى لايف لمصر يمثل استثمارا قويا وليس مجرد عروض مسرحية.

وأضاف عامر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزنى لايف لمصر، أن الشركة وصلت بسعر التذكرة بداية من 120 جنيها، على الرغم من أن سعرها العالمى 18 دولارا، مؤكدًا أن هذا التخفيض رغبة من الشركة فى إتاحة فرصة أمام جميع الأسر المصرية لحضور العروض.

وأوضح عامر أن شركة ديزنى كان لديهم معايير أمنية ومعايير استثمارية للموافقة على القدوم إلى مصر، مشيرًا إلى أن موافقتهم يعطى انطباعا للعالم باستعداد مصر لاستقبال الاستثمار السياحى بكل أنواعه.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أعلنت الإطلاق الرسمى لبدء عروض ديزنى لايف فى مصر، وطرح التذاكر أول سبتمبر، لافتة أن العروض من يوم 26 سبتمبر حتى 6 أكتوبر فى استاد القاهرة الدولى.

ووصفت وزيرة السياحة اختيار شركة ديزنى للعودة إلى العمل فى مصر بأنه يمثل شهادة ثقة لمصر، ودليل على أن توافر الأمن الكافى لجذب السياحة.