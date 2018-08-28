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"شباب ورياضة الأقصر" تعلن تنفيذ برنامج "الفن فى الممر" مطلع سبتمبر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:32 ص
"شباب ورياضة الأقصر" تعلن تنفيذ برنامج "الفن فى الممر" مطلع سبتمبر حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ ادارة الطلائع برنامج "الفن فى الممر" وذلك تحت رعاية الادارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بمراكز شباب المريس، والطود، والحسينات فى الفترة من1حتى 5 سبتمبر، ومراكز شباب طيبة، والعوامية، والزناقطة فى الفترة من 6 حتى 10 سبتمبر.
 
وينفذ البرنامج بمراكز الزينية "الصعايدة" فى الفترة 11 حتى 15 سبتمبر، ومراكز شباب القرنة "الأقالته- الضبعية" من 16 حتى 20 سبتمبر، وسوف يتم تجميع الأعمال الفنية وعمل معرض بالمنتجات وعرضها بمركز شباب طيبة العوامية من21 حتى 25 سبتمبر.
 
 
 
 

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