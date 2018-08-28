شاهد.. مونديال قطر 2022 يواصل حصد أرواح الأبرياء والنظام يمارس البلطجة

كتب أيمن رمضان

حذرت منظمات دولية وحقوقية من الأوضاع التى يعيشها العامل الأجنبى على الأراضى القطرية سيئة ومتردية لدرجة مفزعة نظرًا للسياسات الاستعبادية التى يتبعها تنظيم الحمدين من أجل تشييد الملاعب الرياضية استعداد لكأس العالم المقبل 2022.

ووفق الفيديو الذى بثته فضائية "مباشر قطر"، فإن تميم بن حمد لم يستمع لهذه التحذيرات ومازال مسلسل انتهاك حقوق الإنسان فى الدوحة مستمر، لافتًا إلى أن تنظيم الحمدين يمارس ما يعرق بالبلطجة السياسية الخارجية، بالإضافة إلى الضغط على العمال الاجانب من أجل استكمال اعمال البنية التحتية لهذه الملاعب الرياضية.

وأكد التقرير، على أن العديد من حالات الوفاة تحدث اثناء العمل دون أن يصدر بها أية تقارير أو إجراء تحقيق اسباب الوفاة وتحديد الجانى ومحاسبته، وتابع:"عمال نيبالى توفى أثناء عمله فى ملعب الوكرة بقطر أثناء مشاركته فى مشروع تأهيل البنية التحتية الخاصة بالملعب".

وشدد التقرير، على أن الأوضاع باتت خطيرة للغاية فى قطر والعمالة الأجنبية تواجه أزمة كبيرة وخطر بالغ تؤكد بوقوع ضحايا أخرى خلال الفترة المقبلة.