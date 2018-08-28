video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد في دقيقة.. 4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:44 م
شاهد في دقيقة.. 4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية قضية فض اعتصام رابعة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
 
وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزهم للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على المتهمين بفض رابعة بعد إحالة البلتاجي و74 متهما للمفتي، وقضية أحداث عنف العدوة والتي يحاكم فيها محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين والتي أحالت فيها محكمة متهما للمفتي.
 
ويوجد 4 قضايا سيحكم فيها خلال الأسابيع القادمة وهي:
 
 
 

ـ فض اعتصام رابعة

 
المحكمة: الدائرة 28 إرهاب
 
الرئيس: المستشار حسن فريد
 
القرار: إحالة البلتاجي والعريان وحجازي 72 آخرين للمفتي وتحديد 8 سبتمبر للنطق بالحكم
 
 
 

ـ أحداث عنف العدوة

 
المحكمة: جنايات المنيا
 
الرئيس: المستشار سليمان عطا الشاهد
 
القرار: إحالة متهم للمفتي وتحديد 23 سبتمبر للنطق بالحكم
 
 
 

ـ كتائب أنصار الشريعة

 
المحكمة: الدائرة 11 إرهاب
 
الرئيس: المستشار محمد شيرين فهمي
 
القرار: إحالة 3 متهمين للمفتي وتحديد 14 أكتوبر للنطق بالحكم
 
 
 

ـ خلية طنطا الإرهابية

 
المحكمة: الدائرة 28 إرهاب
 
الرئيس: المستشار حسن فريد
 
القرار: تحديد 20 أكتوبر للنطق بالحكم على 7 متهمين
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

المستشار حسن فريد

محكام مصر

انصار الشريعة

المستشار محمد شيرين فهمى

قضايا الإرهاب

شاهد في دقيقة




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة