شاهد في دقيقة.. 4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية

كتب إيهاب المهندس

وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزهم للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على المتهمين بفض رابعة بعد إحالة البلتاجي و74 متهما للمفتي، وقضية أحداث عنف العدوة والتي يحاكم فيها محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين والتي أحالت فيها محكمة متهما للمفتي.

ويوجد 4 قضايا سيحكم فيها خلال الأسابيع القادمة وهي:

ـ فض اعتصام رابعة

المحكمة: الدائرة 28 إرهاب

الرئيس: المستشار حسن فريد

القرار: إحالة البلتاجي والعريان وحجازي 72 آخرين للمفتي وتحديد 8 سبتمبر للنطق بالحكم

ـ أحداث عنف العدوة

المحكمة: جنايات المنيا

الرئيس: المستشار سليمان عطا الشاهد

القرار: إحالة متهم للمفتي وتحديد 23 سبتمبر للنطق بالحكم

ـ كتائب أنصار الشريعة

المحكمة: الدائرة 11 إرهاب

الرئيس: المستشار محمد شيرين فهمي

القرار: إحالة 3 متهمين للمفتي وتحديد 14 أكتوبر للنطق بالحكم

ـ خلية طنطا الإرهابية

المحكمة: الدائرة 28 إرهاب

الرئيس: المستشار حسن فريد

القرار: تحديد 20 أكتوبر للنطق بالحكم على 7 متهمين