شاهد في دقيقة.. حقيقة 7 شائعات انتشرت في 7 أيام

إعداد – محمد فزاع

يرصد دائما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء في تقريره الدوري لرصد الشائعات، أبرز 5 شائعات انتشرت خلال يومين من 21 حتى 28 أغسطس الجاري.

وفي هذا الصدد يقدم دوت مصر حقيقة تلك هذه الشائعات في الفيديو التالي:

الشائعة

فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك

الحقيقة

لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك

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الشائعة

فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي

الحقيقة

أكدت وزارة التموين أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة ولن ولم يتم المساس بها

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الشائعة

نقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية

الحقيقة

لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو ‏في محال البقالة التموينية

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الشائعة

مسؤولون مصريون يزورون إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء سد النهضة

نفت وزارة الخارجية صحة تلك الأنباء تماماً

أوضحت أن الزيارة ليست طارئة بل محددة ومقررة وفقا لمسار سياسي ودبلوماسي

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الشائعة

تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج

أكدت وزارة القوى العاملة أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق

أوضحت أن العامل المصري مطلوب بالخارج وهناك إقبال عليهم نظرا لتميزهم

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الشائعة

تعطل قطار الإسكندرية أثناء تواجد وزير النقل بداخله

الحقيقة

أكدت وزارة النقل أن القطار الذي كان يستقله الوزير لم يتعطل نهائيا

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الشائعة

تقليص مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لأربع سنوات

الحقيقة

عدد سنوات الدراسة كما هي 5 سنوات والسادسة "امتياز" دون إجراء أي تغيير