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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:18 م
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شاهد فى دقيقة.. ما لا تعرفه عن محمد نجيب أول رئيس لمصر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:16 م
شاهد فى دقيقة.. ما لا تعرفه عن محمد نجيب أول رئيس لمصر محمد نجيب أول رئيس لمصر
كتب سيد صابر
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يوافق اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ34 لرحيل اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في (18 يونيو 1953)، حيث رحل عن عالمنا فى 28 أغسطس 1984 بعد دخوله في غيبوبة في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، أثر مضاعفات تليف الكبد.

ويعد اللواء أركان حرب محمد نجيب قائد ثورة 23 يوليو 1952، التي انتهت بعزل الملك فاروق ورحيله عن مصر.

تولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من (8 مارس 1954 ـ 18 أبريل 1954)، وتولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ثم وزير الحربية عام 1952.

 

 


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محمد نجيب

ذكرى رحيل

اللواء محمد نجيب

ذكرى وفاة

حدث فى مثل هذا اليوم

زى النهاردة

اول رئيس لمصر

28 اغسطس




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