س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات مدينة أسوان الجديدة

أسوان – عبد الله صلاح

برز نجم مدينة أسوان الجديدة مؤخراً وأصبحت واحدة من أفضل المدن العمرانية الجديدة لهيئة المجمعات العمرانية بوزارة الإسكان، بعدما ساهمت فى حل مشكلة الإسكان لأهالى محافظة أسوان، والتى يعانون منها لقرابة 10 سنوات، بجانب تميز أسوان الجديدة بعدد من المشروعات الكبرى.

ويطرح "اليوم السابع" كافة الأسئلة والأجوبة حول أبرز المشروعات التى تم طرحها بمدينة أسوان الجديدة:



ما هى المشروعات التى تم طرحها بمدينة أسوان الجديدة ؟

- هناك عدد كبير من المشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها والتخطيط لها بمدينة أسوان الجديدة وأبرزها: "مركز القلب الجديد للدكتور مجدى يعقوب، ومدينة الألعاب الإفريقية، وجامعة أسوان الجديدة، ومدارس النيل الدولية، وموقف السيارات الدولى، والشريط السياحى على ضفاف النيل، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى والأراضى ومشروعات الكهرباء والمياه وغيرهم.

ماذا عن مركز القلب الجديد ؟

- أول مركز فى الشرق الأوسط متخصص فى أبحاث القلب وعملياته الجراحية، وبدء التفكير فى إنشاء المركز الجديد خلال عام 2009 بعقد ثلاثى بين وزارة الإسكان ومحافظة أسوان ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، ولكن تم تعديل هذه الفكرة بعد ذلك، ليكون عقد ثنائى بين الوزارة والمؤسسة.

كم تبلغ مساحة هذا المركز ؟

- تم تخصيص مساحة 37 فداناً لإنشاء المركز الجديد، ويتكون المركز الجديد من 4 مبان، أحدهم إدارى والآخر طبى والثالث للأبحاث والأخير سكنى لتوفير إقامة للعاملين ولأهالى المرضى بالمجان.

وكيف سيخدم مرضى القلب ؟

- المركز الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية من 100 سرير إلى 300 سرير، بعد تزايد الإقبال على المركز القديم واستقباله أكثر من 1600 حالة سنوياً.

وماذا عن مدينة الألعاب الإفريقية ؟

- مخطط أن تكون مدينة رياضية متكاملة تحتوى على عدد من المنشآت الرياضية الخاصة بجميع الألعاب، واستضافتها لكافة المحافل والمناسبات والفعاليات الدولية والأفريقية والمحلية سواء الرياضية أو الثقافية.

وكم تبلغ مساحة هذه المدينة الرياضية ؟

- تقع المدينة الرياضية بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 500 فداناً، ومطلة على الطريق الصحراوى الغربى بمدخل أسوان.

وماذا عن مدارس النيل الدولية ؟

- تنفذ لأول مرة بمحافظة أسوان على أرض مدينة أسوان الجديدة، وتعد هذه المدرسة الأولى من نوعها المخصصة لرياض أطفال فقط بمحافظة أسوان، وشكل مدير التربية والتعليم بأسوان، لجنة لمتابعة الموقف النهائى لمدرسة النيل والمقامة بالحى الثانى بمدينة أسوان الجديدة، وتبين قرب انتهاء أعمال الإنشاء والتشطيب بها.

ومتى تصبح المدرسة جاهزة للدراسة واستقبال التلاميذ الجدد ؟

- أولاً تصبح المدرسة جاهزة للتسليم فى منتصف أغسطس المقبل، أى قبل بدء الدراسة، وستكون الدراسة بها العام الدراسى القادم 2018/2019 لمرحلة رياض الأطفال "مستوى أول و مستوى ثانى".

ماذا عن جامعة أسوان الجديدة ؟

- تعد إحدى الفروع للمقر الرئيسى لجامعة أسوان بمنطقة صحارى، ويضم الفرع الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، 6 كليات وهى "دار علوم والحقوق والتجارة والاداب والألسن والآثار" بالإضافة إلى الوحدة الطبية بمدينة أسوان الجديدة.

كم تبلغ إنشاء الجامعة الجديدة ؟

- بلغت تكلفة جامعة أسوان الجديدة 400 مليون جنيه على مساحة 100 فدان.



الطرق الداخلية



العمارات السكنية



المدينة على النيل



المسطحات الخضراء أمام الوحدات



النادى الرياضى



الوحدات السكنية بمدينة أسوان الجديدة



جامعة أسوان الجديدة



كوبرى أسوان الجديدة_1