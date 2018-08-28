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سلطات المطار ترحل 28 إفريقيا إلى بلادهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:07 م
سلطات المطار ترحل 28 إفريقيا إلى بلادهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى 28 مهاجرًا غير شرعي من السودان واثيوبيا وتشاد والسنغال إلى بلادهم بعد القبض عليهم لاقاماتهم غير الشرعية بالبلاد، ومحاولة البعض التسلل إلى دول الجوار.  
 
وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والإسكندرية، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار. 
 
وأوضح المصدر أنه تم ترحيل 13 سودانيا على متن رحلة الخطوط السودانية المتجهة إلى الخرطوم بعد الكشف الجنائي عليهم وإخطار سفاراتهم بالقاهرة، بينما سيتم ترحيل بقيتهم على متن عدة رحلات متجهة الى بلادهم. 
 
 
 

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