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سلطات المطار تحبط محاولة راكب مصرى تهريب خواتم قادمة من الصين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:23 ص
سلطات المطار تحبط محاولة راكب مصرى تهريب خواتم قادمة من الصين جمارك المطار - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب مصرى قادم من الصين تهريب كمية كبيرة من الخواتم، بغرض بيعها فى السوق المصرى، والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الصين، اشتبه أسامة مصطفى فى راكب، وتم تكليف أحمد سيد وريمون غطاس ومحمد عبد المنعم لتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف ماجد موسي مدير إدارة الحركة، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الخواتم مخبأة بين طيات الملابس، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 
 

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