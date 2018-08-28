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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:30 م
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سقوط أخطر لص مواشى متهم فى 12 قضية سرقة بالبياضية جنوب الأقصر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:06 م
سقوط أخطر لص مواشى متهم فى 12 قضية سرقة بالبياضية جنوب الأقصر حبس
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من ضبط أخطر لص لسرقة المواشى لاتهامه فى 12 قضية سرقات مواشى متنوعة واتجار بالمخدرات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بدأت تفاصيل بورود معلومات للرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث مركز شرطة البياضية، تفيد بحيازة "محمد. ج. ب" عاطل، مقيم الحبيل، متهم فى 12 قضية متنوعة ما بين حيازة سلاح وسرقات مواشى وسرقات أخرى، سلاح نارى، والاتجار فى المواد المخدرة.

 

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش، وكمية من أقراص التامول المخدر، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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